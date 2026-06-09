Detienen a Sujeto que Presuntamente No Pagó Pensión Alimenticia de sus Hijos en Tlaxcala

Jesús Omar "N" incumplió con el dinero pactado para la manutención de dos menores de edad en el municipio tlaxcalteca de Apizaco.

Detenido Jesús Omar N Incumplimiento Pago Pensión Alimenticia Apizaco TlaxcalaFoto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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Impactante detención en Tlaxcala: Jesús Omar 'N' no cumplió con la manutención de sus hijos. Descubre cómo la justicia actuó en Apizaco.

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