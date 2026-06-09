Detienen a Sujeto que Presuntamente No Pagó Pensión Alimenticia de sus Hijos en Tlaxcala

Este lunes 8 de junio de 2026 se dio a conocer la detención de Jesús Omar “N” por presuntamente no pagar la pensión alimenticia de sus hijos en el estado de Tlaxcala.

Al incumplir con el dinero de la manutención, el hoy detenido afectó directamente a dos menores de edad en el municipio de Apizaco, además de que no se presentó a la audiencia inicial por este proceso legal.

Detienen a Jesús Omar “N” por no pagar pensión alimenticia en Apizaco, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) aprehendió a Jesús Omar “N”, señalado por presuntamente incumplir con el pago de pensión alimenticia en agravio de dos menores de edad.

El imputado no se presentó a una audiencia judicial y tampoco justificó su ausencia, por lo que fue considerado sustraído de la justicia. Tras diversas labores de investigación, elementos de la Policía de Investigación lograron detenerlo en el municipio de Apizaco.

Detienen en Puebla a Manuel “N” por no pagar pensión alimenticia en Tlaxcala

Manuel "N" fue detenido en Puebla por la FGJE Tlaxcala por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio de sus dos hijos menores de edad.

El padre de las víctimas abandonó la vivienda donde habitaba su cónyuge para trasladarse al estado de Puebla en el 2013, sin embargo, a partir de ese momento dejó de cumplir con su responsabilidad de brindar alimentos y manutención.

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La mujer denunció los hechos para que sus hijos tuvieran lo que les corresponde por derecho, ante esta denuncia, las autoridades tlaxcaltecas ejecutaron la orden de aprehensión.

Con información de N+

GMAZ