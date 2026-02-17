Hombre Pierde la Vida en la Vía Pública en Xalapa, Veracruz

Este martes 17 de febrero, un hombre fue localizado sin signos vitales sobre la calle Médicos, en la colonia Unidad del Bosque, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Personas que caminaban en la zona solicitaron la atención de las autoridades pertinentes.

Tras el reporte del hombre sin vida, arribaron los cuerpos de emergencia al lugar quienes procedieron a valorar al masculino; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

La persona fallecida tenía una edad aproximada de entre 60 y 70 años y hasta el momento, se desconoce su identidad y las causas de la muerte. La zona fue acordonada por los elementos policiales en espera de personal de Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo, y proceder con las investigaciones correspondientes.

El pasado lunes 16 de febrero, una persona sin vida fue encontrada a orillas de la carretera estatal Acayucan a San Pedro Soteapan. El hallazgo se dio a unos metros del fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco, en el municipio de Acayucan en la zona sur del estado de Veracruz.

De acuerdo a los hechos, se registraron disparos de armas de fuego en las inmediaciones del fraccionamiento Santa Cruz en Soconusco, y momentos después fue hallado el cuerpo, mismo que fue encontrado con huellas de violencia.

La víctima permanece aún en calidad de desconocida, por lo que se iniciarán con las investigaciones correspondientes para dar con su identidad. Las autoridades ya dieron inicio con las diligencias correspondientes; sin embargo; no se reportaron personas detenidas como responsables de estos hechos.

