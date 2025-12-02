Nuevo Requisito para Sacar la Licencia de Conducir en Veracruz: ¿Cuál es y Cómo Tramitar?

A partir de este mes de diciembre hay una nueva disposición oficial para quienes busquen tramitar su licencia de manejo, las personas deberán presentar el certificado de no estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detalló que el certificado debe comprobar que la persona no está inscrita como deudora alimentaria. El documento puede descargarse en el sitio oficial del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Este requisito se suma a los documentos habituales del trámite y será indispensable para obtener la licencia en cualquier modalidad. La implementación del Registro Nacional de Deudores alimentarios funcionarán como filtro para trámites públicos ha avanzado a nivel nacional.

Cabe puntualizar que en Veracruz, las personas registradas como deudoras alimentarias no pueden casarse por el civil, tramitar licencia de manejo, participar en adopciones ni aspirar a cargos judiciales, públicos o de elección popular.

Registro Civil de Veracruz también implementó este requisito para matrimonios

Se dio a conocer que a partir del pasado viernes 14 de noviembre del 2025 entraron en vigor algunos cambios en los requisitos solicitados por parte del Registro Civil para quienes buscan contraer matrimonio en la entidad veracruzana.

Mariana de los Ángeles Sánchez Cano oficial del Registro Civil de Veracruz informó que uno de los nuevos requisitos que se deben presentar para contraer matrimonio es un certificado de no inscripción en el RNOA, que es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

A pesar de que se agregó un requisito, otro fue eliminado del . Dicha documentación son los exámenes prenupciales para poder casarse. Destacó que el mes de diciembre es uno de los más solicitados para contraer matrimonio.

