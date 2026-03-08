Marcha del 8M en Chihuahua: Inicia la Movilización Desde la Glorieta División del Norte

La ciudad de Chihuahua inició este domingo 8 de marzo la marcha del 8M 2026 en el Día Internacional de la Mujer con una movilización convocada por la Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua.

Los contingentes se comenzaron a reunir desde la 1:00 de la tarde y partieron alrededor de las 4:00 de la tarde desde la Glorieta División del Norte.

Recorrido hacia el centro de la ciudad

Las manifestantes avanzaron hacia el centro de la ciudad con destino a la Plaza del Ángel. En este sitio se tiene previsto realizar el mitin final, donde diversas activistas y colectivos tomarán la palabra para exponer demandas y reflexiones relacionadas con los derechos de las mujeres.

La movilización se realiza bajo la consigna “no es fiesta, es memoria y lucha”, con el objetivo de visibilizar problemáticas como la violencia de género, los feminicidios y las desigualdades que enfrentan las mujeres en la entidad.

Colectivos participantes señalaron que la marcha forma parte de las actividades del 8M para exigir justicia, seguridad y condiciones de igualdad para las mujeres en Chihuahua.

