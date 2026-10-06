Jefe de la NASA Afirma que Mantiene ‘la Mente Abierta’ ante los Ovnis

El gobierno de Donald Trump ha promovido la discusión sobre los ovnis al desclasificar miles de documentos relacionados con el supuesto fenómeno. Paralelamente, con el ánimo de dotarle de legitimidad, muchos han rebautizado a los ovnis como (FANI) Fenómenos Anómalos No Identificados. ¿Cuál es la posición de la NASA ante el renovado interés por el tema? El jefe de la agencia se ha pronunciado.

Durante una entrevista para el medio estadounidense The Hill, el conductor Blake Burman se refirió a los informes de pilotos, así como a los videos de objetos con características de vuelo atípicas. “Cuando ve estos videos, ¿cree que algo de lo que hemos visto en ellos es potencialmente extraterrestre? ¿Es militar? ¿Qué es?”

Jared Isaacman, administrador de la NASA, respondió con cautela que la NASA debe involucrarse en las novedades del tema y que él, en lo personal, mantiene una apertura en el tema:

“Mi postura al abordar cada uno de estos casos es: primero, mantener la mente abierta. Quiero decir, en cierto modo es nuestro trabajo salir e intentar responder a la pregunta: '¿Estamos solos?'. Y dije: 'Miren, si son extraterrestres, creo que la NASA debería tener un asiento en la mesa, sin duda”.

El funcionario también comparó el actual clima con el golpe de realidad que vivió Estados Unidos con el lanzamiento del satélite Sputnik, en 1957. En medio de las tensiones de la Guerra Fría, Estados Unidos consiguió salvar la brecha tecnológica que se abrió con la Unión Soviética. Al respecto, Isaacman explicó:

“Si estamos ante un ‘momento Sputnik’, lo hicimos muy bien la última vez que ocurrió. La cuestión es: ¿se trata potencialmente de tecnología del bando ‘rojo’? ¿Es un adversario probando sistemas de propulsión de próxima generación? Sin duda, entra dentro de lo posible”.

Ante la insistencia de Burman para hablar de sus opiniones personales del tema, lejos de su posición institucional, el funcionario de la NASA dijo que no descarta que algunos casos de ovnis sean tecnología de otras potencias en fase experimental:

“Yo diría que me inclino a pensar que se trata de algún fenómeno que puede ocurrir. Existen sucesos, similares a los fenómenos naturales, que pueden observarse. También creo que hay muchas probabilidades de que estemos viviendo un 'momento Sputnik' y que se estén probando nuevas tecnologías furtivas o de próxima generación”.

Jared Isaacman también defendió que no se puede despreciar que muchos sitios del universo podrían tener condiciones que permiten la vida. Solo en el sistema solar, hay lunas de Júpiter y Saturno que han despertado la esperanza de los científicos.

“La luna de Saturno, Encélado, tiene un océano. Europa tiene un océano. Posee una química compleja. No podríamos afirmar de manera concluyente que no existe vida en nuestro propio patio trasero, y mucho menos en los miles de millones de otras estrellas de la Vía Láctea o en los dos billones de otras galaxias que existen. Por eso es tan importante la misión de la NASA”.