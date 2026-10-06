Ciencia y Tecnología

Jefe de la NASA Afirma que Mantiene ‘la Mente Abierta’ ante los Ovnis

‘Si hay extraterrestres, creo que la NASA debería tener una silla en la mesa’, declaró Jared Isaacman, administrador de la agencia espacial

Jared IsaacmanJared Isaacman, jefe de la NASA, se pronuncia sobre los ovnis. Foto: Reuters

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