Regreso del Crew 12 de SpaceX y NASA: Hora y Cómo Ver en México el Amerizaje En Vivo

La tripulación de la misión SpaceX Crew-12 de la NASA alistan su regreso a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Y en N+ te damos a conocer el horario y link para seguir en vivo la transmisión del amerizaje de la nave espacial SpaceX Dragon.

Jessica Meir y Jack Hathaway, comandarán y pilotarán la cápsula Dragon cuando se desacople del puerto espacial del Módulo Harmony. Los especialistas de misión Sophie Adenot de la ESA (Agencia Espacial Europea) y Andrey Fedyaev de Roscosmos regresarán a la Tierra con los astronautas.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA, por sus siglas en inglés) indicó que el cuarteto regresará a casa tras finalizar el empaquetado de la cápsula Dragon, con artículos personales, carga y muestras científicas.

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¿Cuándo y a qué hora será el amerizaje de la SpaceX Crew-12 de la NASA?

El regreso a la superficie de la Tierra para los tripulantes de SpaceX Crew-12 está programado para el jueves 8 de octubre de 2026.

El amerizaje asistido por paracaídas en el Océano Pacífico está previsto para las 09:34 horas de Ciudad de México).

Personal de apoyo de la NASA y SpaceX recuperará la nave Dragon y recibirá a la tripulación, lo que marcará la culminación de la Misión Crew-12 tras 237 días en el espacio.

¿Dónde ver la transmisión del Amerizaje de Nave de SpaceX y NASA En Vivo el 8 de octubre?

La NASA dio a conocer que hará una cobertura especial para el amerizaje de la nave espacial Dragon, para lo que habilitará una transmisión en vivo en internet.

La cobertura en NASA+ iniciará a las 4 de la madrugada (hora de CDMX), cuando los cuatro tripulantes entran a la nave espacial y cierren sus escotilla.

La transmisión se reanudará a las 5:45 horas (horario de CDMX), con la cobertura en vivo del desacoplamiento. Y finalmente a las 08:20 horas del jueves (de CDMX) tendrá lugar el amerizaje.

Los cuatro miembros (Jessica Watkins, Luke Delaney, Josh Kutryk o Sergey Teteryatnikov) han estado a bordo de SpaceX Crew-12 desde el pasado 14 de febrero, poniendo fin a una estancia de casi 8 meses en el espacio.

A continuación hallarás el enlace para seguir la transmisión del amerizaje en vivo este jueves 8 de octubre de 2026. También puedes disfrutarlo directamente en la plataforma.