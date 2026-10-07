Ciencia y Tecnología

Regreso del Crew 12 de SpaceX y NASA: Hora y Cómo Ver en México el Amerizaje En Vivo

El regreso de la tripulación marca la culminación de la Misión Crew-12 luego de 237 días en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Los miembros de la misión SpaceX Crew-12 de NASA juntos en la nave espacial Dragon en la sede de SpaceX en Hawthorne, California, el 23 de enero 2026Los cuatro miembros de la misión SpaceX Crew-12 de la NASA juntos en la nave espacialDragon en la sede de SpaceX en Hawthorne, California, el 23 de enero 2026. Foto: NASA.
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