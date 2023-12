Ciclista Crea App “SOS Ciclista”, para Apoyar a Usuarios Ante los Riesgos en CDMX

Un policía abordó a Iván Hernández apenas llegó a la puerta del Ministerio Público, en Iztapalapa, Ciudad de México: “Si quieres agilizar tu trámite dame 100 varos. Ya sabes”. Molesto, siguió de frente sin dar respuesta. El día anterior su vecino y con el que formó una amistad al crecer desde niños en la colonia Peñón Viejo, saltó la barda para entrar a su casa a robar un tanque de gas y otro objeto más preciado, una bicicleta.

Hacía años formaron caminos diferentes, aunque Iván Hernández y su familia sabían que Marco García delinquía y vendía drogas en la zona, por eso de inmediato acudieron a su casa, pero sus padres lo defendieron. No pudo recuperar la bicicleta. Por eso Iván estaba en la agencia, a tempranas horas de la mañana de ese abril de 2012, para levantar la denuncia. Tras tomar su declaración le pidieron volver en una semana.

Al llegar la fecha una secretaría lo atendió y con cinismo le dijo que el robo de su bicicleta no era un delito grave y no iba a trascender la investigación. No harían nada.

Tras el carpetazo se retiró ofuscado. Sin embargo, en sus pensamientos comenzó a germinar la idea de cómo se podría proceder legalmente ante una situación similar, lo mismo que apoyar a otras víctimas ciclistas, que les robarán sus bicicletas en su hogar, se las arrebataran en la calle o hurtaran tras vulnerar los candados al estar estacionadas.

Así, Iván Hernández comenzó a investigar y recopilar información con otros ciclistas para compartirla en una página de Facebook que abrió en 2013: “Bicicletas robadas y auxilio vial”.

Modos de operar en el robo de bicis

Con los años aprendió los modus operandi de robos con y sin violencia, y los destinos donde eran ofertadas. Averiguó con las estacionadas actuaban un grupo de 3 ladrones: uno hacía un corte leve al candado, un segundo pasaba a cortarla por completo y el tercero se acercaba como si fuera el propietario y se la llevaba.

Iván Hrnández conoció que algunos mientras pedalean los empujan y tras el impacto los ladrones huían con la bici o los tiraban con autos; también se daba el uso de pegamento en los candados, para que el usuario no pudiera zafar su bici, y tras dejarla los ladrones llegaran más tarde con herramienta para cortar y llevársela; al colombiano que se hacía pasar por ciclista para robarlas. Los modus operandi resultaban innumerables. Había que informar a la comunidad ciclista.

Investigó y supo que los ladrones hurtaban bicicletas de alta y baja gama, y las ofertaban en Marketplace de Facebook, Segunda Mano y Mercadolibre. Otras las llevan a los tianguis de la capital del país o en ocasiones hasta el Estado de México, rematándolas a menos de la mitad de precio o en piezas.

La página se terminó convirtiendo en un grupo donde los miembros reportaban más modos de operar en los robos, lugares y si detectaban la venta de las bicicletas en publicaciones de redes sociales y mercados sobre ruedas. Esto sirvió para que algunos pudieran recuperar sus unidades.

Mapa de talleres y una app

Con los años, a bordo de su bicicleta, Iván Hernández recorrió un sin fin de puntos en la capital del país, y se dio cuenta de que existían cuantiosos talleres para bicicletas, pero con poca visibilidad. De nuevo otra idea.

Emprendió su tiempo en crear un mapa en GoogleMaps: Talleres Bici-Mecánicos CDMX, en éste se concentran todos los puntos para que los ciclistas puedan acudir ante algún inconveniente con su vehículo.

En un momento entendió que la información recopilada durante años resultaba tan dispersa, por lo que había que concentrarla en un sólo espacio y resultara sencilla para cualquier usuario. Entonces Hernández, diseñador gráfico de profesión, decidió crear en sus tiempos libres una aplicación, pero desconocía cómo hacerlo, así que lanzó una convocatoría por redes sociales. Ahí fue donde conoció a Alexis, un programador que lo apoyó sin recibir ningún pago y quien no se dedicaba al ciclismo.

Había mucha información repartida en la página del grupo y no podía llegar a más gente. Publicaba unas cosas y dejaba fuera otras. Necesitaban un abanico amplio para los ciclistas, para su seguridad y que fuera más accesible, porque necesitas un apoyo rápido.

De ahí que surge la creación de “S.O.S. Ciclista”, que permanece en proceso de relanzarse a las tiendas de Apps antes de finalizar el año, debido a que la subió por un tiempo, pero ante algunos inconvenientes, falta de recursos económicos –al ser gratuita– y mejoras se mantuvo en pausa.

La App tiene distintos botones de herramientas a elegir. “Reportar Bici Robada”: genera un reporte en tiempo real y notifica a la comunidad ciclista que se encuentre por la zona; “Avería”: si se requiere refacciones o ayuda mecánica, se pide directamente a la comunidad y quien esté cerca podrá auxiliarlo.

Al igual hay otras de emergencias; donde se reportan imperfecciones, deterioro o evento que pueda ocasionar algún accidente a ciclistas y con esto se pueda prevenir; tips de vialidad, de cómo asegurar las bicicletas, qué tipos de candados no usar; un reglamento con derechos y obligaciones; el mapa de talleres, entre otros. Así lo detalla Alexis:

En caso de robos tenemos una base de datos para registrar los números de serie de las bicicletas y, cuando uno quiere comprar una bici de segunda mano, puede buscar ese número en el sistema

Además, Iván está por incorporar una herramienta para quienes deseen adquirir un seguro, que le ofreció una empresa, parecido al de los automóviles: gastos médicos, funerarios, llevar al taller y más.

Ivan también comenzó a crear videos en Tik Tok, para dar consejos de seguridad vial, orientación ante un percance con automovilistas, qué tipo de candados usar y mantener las bicicletas seguras; cómo rodar con lluvias y más.

La idea es compartir los conocimientos que ha adquirido en los más de 9 años que lleva rodando, y también ocuparlo como medio de transporte diario, para orientar a los usuarios de este transporte. Ya sea a través de la App o en video pero sabe que es necesario apoyarlos en la movilidad de la gran urbe que representa la Ciudad de México.

