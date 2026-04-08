CAMe: ¿Activan Doble Hoy No Circula 9 de Abril 2026 por Contingencia? Restricción en CDMX-Edomex

Volvió la mala calidad del aire en el Valle de México y con el riesgo latente de que se active una nueva contingencia ambiental, acá te decimos si se aplicará Doble Hoy No Circula mañana 9 de abril 2026 y las últimas noticias sobre cómo funciona la restricción este jueves en CDMX y Edomex.

Debido a que es temporada de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se mantienen en alerta por los altos niveles de contaminación, en caso de que se necesiten activar medidas para proteger a la población.

Siendo una de ellas la Fase 1 de contingencia ambiental, con la cual se implementa el Doble No Circula que afecta a más carros, hologramas, engomados y terminaciones de placas de lo habitual, por lo que los automovilistas deben saber cómo aplica la restricción.

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¿Se activó el Doble Hoy No Circula por contingencia?

En el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de partículas PM2.5 y PM10 por lo que el riesgo es muy alto para la población. De ahí que exista posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula mañana jueves 9 de abril 2026.

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Sin embargo, las condiciones climáticas podrían ayudar a dispersar los contaminantes, por lo cual se recomienda estar pendiente de la información de CAMe en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación seguirán y será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

Doble No Circula: Así aplica en jueves por contingencia

En caso de que CAMe y Sedema decidan activar el Doble Hoy No Circula este 9 de abril 2026 en busca de reducir la emisión de contaminantes y proteger a la población. Así se aplicaría la restricción por contingencia ambiental mañana:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2.

Carros con placas foráneas, conoce cuáles son.

Carros con permisos provisionales.

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CAMe Hoy No Circula jueves 9 de abril: ¿Quiénes no circulan?

Debido a que hasta el momento no hay contingencia ambiental en la CDMX y Edomex, el programa Hoy No Circula 9 de abril 2026 funcionará con normalidad, es decir con la misma restricción vehicular de todos los jueves, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son los vehículos eléctricos e híbridos y aquellos con hologramas 00, 0, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México se aplica este jueves 9 de abril 2026 en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

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