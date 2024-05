¿Sigue Doble? Hoy No Circula 1 de Junio 2024 por Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió mantener la Fase 1 de Contingencia Ambiental atmosférica por ozono, por lo que el Doble Hoy No Circula seguirá en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Es por este motivo que los automovilistas deberán estar pendientes sobre cómo aplicará el programa sabatino de este 1 de junio 2024.

Como todos los días, en N+ y FORO TV te tenemos la mejor información con todo lo relacionado sobre la contingencia ambiental, la calidad del aire y qué engomado, placas y hologramas no circulan en las calles capitalinas y mexiquenses, debido a las medidas que buscan mantener los niveles de contaminación estables, así como evitar la saturación en las vialidades.

¿Por qué hay Contingencia Ambiental?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, los pronósticos meteorológicos y la presencia de la tercera onda de calor no permiten la dispersión de los precursores del ozono, lo que provoca el estancamiento de los contaminantes y la formación de ozono, que se prevé alcanzará concentraciones que se ubicarán dentro del rango de Mala a Muy Mala calidad del aire.

De momento, el portal oficial del gobierno de la CDMX informa que la calidad del aire es regular con 94 puntos, registrada en la estación de monitoreo de Villa de las Flores y otras zonas del Valle de México. Solo en Cuajimalpa, Tláhuac, Miguel Hidalgo, La Presa, Xalostoc y Los Laureles los niveles son buenos.

Doble Hoy No Circula sabatino 1 junio de 2024: Así Aplicaría en CDMX y Edomex

La CAMe determinará a las 15:00 horas o en la tarde-noche si continúa el Doble Hoy No Circula este sábado 1 de junio 2024, pero debes considerar que los siguientes vehículos no podrían salir de los garajes si se mantienen las medidas de la Fase 1 de Contingencia Ambiental:

Todos los carros de uso particular con holograma de verificación 2 Todos los vehículos de uso particular con holograma 1 Carros de uso particular con holograma 00 y 0 con engomado y terminación de placa por definir Unidades sin holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o formadas por letras. Estos vehículos estarán sujetos a la misma restricción que los vehículos con holograma 2

En caso de que se determine suspender la Contingencia Ambiental por ozono, debido a la disminución de la contaminación, el programa operaría de forma habitual como Hoy No Circula Sabatino 1 de junio 2024, por lo que solo los vehículos de uso personal con con los siguientes hologramas, engomado y placas no podrían transitar en las calles de CDMX y Edomex:

Carros con holograma 1 , terminación de placa NON , es decir 1, 3, 5, 7, 9

, terminación de placa , es decir Todos los vehículos con holograma 2

Todos los autos de uso particular con placas foráneas

Recuerda que el horario de ambos programas, el Hoy No Circula así como del Doble No Circula, comienza desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y los siguientes 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Neza Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

También te recordamos que de no respetar las medidas de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), las autoridades de tránsito te podrían imponer una costosa multa económica, así que te recomendamos ¡cuidar al ambiente y tu bolsillo!