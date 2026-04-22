Bloqueo de Animalistas en Reforma e Insurgentes Hoy: ¿Cuáles Son las Alternativas Viales?

La mañana de hoy, 22 de abril de 2026, animalistas bloquearon Paseo de la Reforma e Insurgentes, en caso de que vayas a la zona centro de la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos cuáles son las alternativas viales que puedes usar.

Alrededor de 50 manifestantes se concentran en estas zonas para exigir mejores condiciones para animales rescatados y evitar que regresen a espacios que consideran inadecuados.

Video: Con Bloqueo Animalistas Piden Plataforma de Adopción para Perros del Refugio Franciscano

Nota relacionada: Marchas HOY 22 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Durante la protesta, los activistas también reiteraron su demanda para que las autoridades cumplan con la habilitación de una plataforma de adopción, anunciada desde enero, con el objetivo de que perros y gatos encuentren hogar.

Estas son las alternativas viales

Las alternativas viales que pueden usar los conductores son:

Avenida Chapultepec.

Circuito Interior.

El bloqueo además de congestión vehicular severa en Reforma e Insurgentes provocó:

Dificultades para circular en la zona centro.

Afectaciones en las líneas 1 y 7 del Metrobús.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Gobierno ya se encuentran en el lugar, donde mantienen diálogo con los manifestantes, aunque hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo.

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