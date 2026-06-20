Marchas HOY 20 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 20 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 12 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 3 rodadas ciclistas, 1 rodada de autos y 27 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

11:00 Horas.

Mujeres trans, lesbianas, bisexuales, intersexuales, pansexuales y personas no binarias de la Ciudad de México marcharán de:

Ángel de la Independencia.

Con destino al Monumento a la Revolución.

Tlalpan

14:00 Horas.

La Dirección General de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva de la alcaldía Tlalpan marchará de:

Avenida San Fernando y Del Parque, colonia Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan.

Con destino a la explanada de la alcaldía Tlalpan, en Plaza de la Constitución y Moneda, colonia Tlalpan Centro.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en:

Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Belisario Domínguez 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas motociclistas

Iztapalapa y Cuauhtémoc

Bandidos Ciudad de México rodarán de:

20:30 Horas.

Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Guelatao, colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa.

21:20 Horas.

Calzada de la Viga 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc.

A un destino por definir.

Rodadas de autos

Miguel Hidalgo

10:00 Horas.

Rodada Vocho Fest 2026

Inicia y Termina en Concesionaria en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 240, colonia Granada.

Recorrido: Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, avenida Moliere, avenida Horacio, Julio Verne, Parque Lincoln, Julio Verne, avenida Horacio, Aristóteles, Parque América, Aristóteles, avenida Ejército Nacional Mexicano, avenida Moliere, Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 20 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX

LECQ