Marchas HOY 20 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en avenida Universidad en la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

No te quedes atrapado en el tráfico. Infórmate sobre las marchas y eventos en CDMX este 20 de junio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+