Derrumbe en la Roma: Rescatan a Mujer Atrapada y Buscan a Otra Persona Bajo los Escombros

Bomberos de la CDMX rescataron a la persona atrapada con apoyo de binomios caninos

Derrumbe en Casa de la Roma en Alcaldía Cuauhtémoc Deja una Persona Atrapada. Foto: Bomberos de la CDMXDerrumbe en Casa de la Roma en Alcaldía Cuauhtémoc Deja una Persona Atrapada. Foto: Bomberos de la CDMX

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Colapso en la Roma: Bomberos logran rescatar a una persona atrapada. La investigación sigue en curso para determinar las causas del derrumbe.

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