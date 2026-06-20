Derrumbe en la Roma: Rescatan a Mujer Atrapada y Buscan a Otra Persona Bajo los Escombros

La mañana de hoy sábado 20 de junio, un derrumbe registrado en una vivienda de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, movilizó a cuerpos de emergencia de la Ciudad de México luego de que dos personas quedaran atrapadas entre los escombros.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al inmueble para iniciar las labores de búsqueda y rescate. En el operativo también participan binomios caninos especializados en la localización de personas en estructuras colapsadas.

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron sacar con vida a una mujer adulta mayor que permanecía atrapada bajo los restos de la construcción. La víctima recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital para una valoración más completa.

De acuerdo con información de N+, durante su atención la mujer indicó que habitaba el inmueble junto con su hijo, por lo que continúan las labores para localizar a una segunda persona.

Momento exacto del rescate de la víctima. Foto: Bomberos CDMX

Buscan a Hombre Entre los Escombros Tras Derrumbe en la Roma

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, informó que los equipos de emergencia mantienen la búsqueda entre los escombros para tratar de ubicar al posible desaparecido.

Según los primeros reportes, el colapso habría ocurrido alrededor de la 1:00 de la madrugada. Sin embargo, las labores de rescate continuaban durante la mañana debido a la complejidad de la estructura afectada.

A través de redes sociales, los bomberos capitalinos confirmaron el rescate de una persona y señalaron que su célula canina especializada en búsqueda permanece activa en la zona.

Mientras tanto, las autoridades mantienen acordonado el perímetro para facilitar las maniobras de rescate y evitar riesgos adicionales. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del derrumbe y continúan las investigaciones para determinar qué provocó el colapso de la vivienda.