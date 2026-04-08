¿Qué Pasó en el Metro CDMX Hoy? Video de Gente Corriendo en Estación Salto del Agua
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En redes sociales circularon videos de gente corriendo en los andenes de la estación Salto del Agua
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La tarde de hoy, 8 de abril de 2026, se presentó una situación de emergencia en el Metro de la Ciudad de México; aquí te informamos qué pasó en la estación Salto del Agua, de la Línea 1.
En redes sociales circularon videos del momento en que gente salió corriendo de los andenes de la estación Salto del Agua.
¿Qué pasó en el metro Salto del Agua?
El Metro CDMX informó, en una tarjeta informativa, que al mediodía de hoy fue retirado un tren en la estación Salto del Agua.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se derivó por un cortocircuito, posiblemente ocasionado por un objeto metálico, ajeno a las vías.
El Metro indicó que el área de incidentes relevantes tomó conocimiento del hecho para realizar la investigación técnica respectiva.
Por este caso, no se reportaron personas lesionadas, solo elementos de Protección Civil y Seguridad brindaron primeros auxilios a tres usuarios, quienes resultaron con crisis nerviosa.
Luego del retiro del tren, la estación Salto del Agua de la Línea 1 regreso a sus operaciones con normalidad.
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Con información de N+.
RMT