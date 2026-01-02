Temblor Hoy en México: Reportan Saldo Blanco en la CDMX Tras Sismo de Magnitud 6.5

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, informó que hasta el momento se mantiene saldo blanco en la capital del país tras el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes, cuyo epicentro se localizó al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero.

En entrevista para Nmás, realizada a las 8:24 horas, la funcionaria detalló que, aunque no se han reportado daños, continúan los recorridos y monitoreos preventivos en las 16 alcaldías con el objetivo de descartar cualquier tipo de afectación en viviendas, edificios e infraestructura estratégica. Subrayó que la revisión se realiza de manera exhaustiva y coordinada con las distintas dependencias de atención a emergencias.

“No hay ningún tipo de daño informado hasta este momento, pero seguimos en proceso de revisión. Estamos realizando monitoreos constantes en todas las alcaldías que nos están reportando”, señaló Urzúa Venegas.

Como parte de las acciones de supervisión aérea, la secretaria indicó que cinco helicópteros Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevan a cabo sobrevuelos en distintos puntos de la ciudad para detectar posibles daños estructurales que no sean visibles desde tierra.

Sismo Magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero Se Sintió Fuerte en Unidad Tlatelolco, CDMX

Respecto a la posibilidad de réplicas, la funcionaria explicó que el movimiento principal ya ocurrió; sin embargo, reiteró la importancia de revisar las viviendas y mantener la vigilancia preventiva. “Hasta ahora no tenemos reportes de daños en la ciudad”, enfatizó.

Noticia relacionada: Fuerte Sismo Sacude México Hoy 2 de Enero 2026: ¿De Cuánto y Dónde Fue Epicentro?

En cuanto al funcionamiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Urzúa Venegas informó que a las 8:58 horas el servicio ya operaba con normalidad en todas sus líneas, luego de realizar los protocolos de revisión correspondientes.

Finalmente, descartó el colapso de alguna infraestructura en la capital y reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, así como a reportar cualquier eventualidad a los servicios de emergencia.

Historias recomendadas: