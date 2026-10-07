Suena Premio Nobel 2026 para Latinoamérica: ¿Cuándo lo Anuncian y Quiénes Son los Favoritos?

Las apuestas que buscan acertar al próximo ganador del premio Nobel de Literatura cobran cada vez mayor intensidad, mientras el inminente anuncio se aproxima con varias escritoras latinoamericanas como favoritas para obtener la medalla dorada.

Tras dar a conocer a Francis Halzen y a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel como los ganadores en las categorías de Física y Medicina, respectivamente, continúa el calendario de los reconocimientos con Química y, al siguiente día, Literatura.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Quién Es Francis Halzen y Qué Es IceCube? Así es el Proyecto que le Dio el Nobel de Física 2026

El húngaro László Krasznahorkai y la surcoreana Han Kang son los últimos dos literatos en sumarse a la prestigiosa lista de las letras. No obstante, suman 16 años sin que el premio haya sido entregado a un autor hispanoparlante y de Latinoamérica, que fue el peruano Mario Vargas Llosa en 2010. Por su parte, la última mujer nacida en la región que fue condecorada con este reconocimiento fue la chilena Gabriela Mistral, hace 81 años.

Y aunque ya hay nombres que se repiten en las listas de favoritos en redes sociales y casinos, la decisión final es inescrutable, pues se define en la academia, por lo que los jurados no están necesariamente alineados con el gusto masivo. Además, las deliberaciones se realizan de manera secreta y solo 50 años después se revela el sentido de los votos.

¿Cuándo y a qué hora dan el Premio Nobel de Literatura 2026?

La ganadora o el ganador del Premio Nobel de Literatura se dará a conocer en la Academia Sueca este jueves 8 de octubre alrededor de las 5:00 horas de la madrugada (horario de Ciudad de México).

Sin embargo, esto solo será el anuncio de la persona reconocida, pues la ceremonia de entrega del premio se realizará formalmente el 10 de diciembre de 2026 (Día del Nobel), durante el aniversario luctuoso de Alfred Nobel, en Estocolmo.

Las personas galardonadas en las diferentes disciplinas reciben un diploma, una medalla de oro y un cheque con una dotación económica.

Luego del anuncio del Nobel de Literatura 2026, el viernes 9 de octubre 2026 se otorgará el premio Nobel de la Paz. Finalmente, el lunes 12 de octubre se anunciará el Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel, conocido como el Nobel de Economía.

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Nobel de Literatura 2026?

Uno de los termómetros más usados para conocer a los autores favoritos son las casas de apuestas. Ladbrokes, una de éstas, pone como su principal favorito al japonés Haruki Murakami, seguido de la escritora china Can Xue, la mexicana Cristina Rivera Garza y el español Enrique Vila-Matas.

Por su parte, en Coinbase, Can Xue se coloca como la mejor posicionada, seguida por la australiana Alexis Wright, el rumano Mircea Cărtărescu, la canadiense Anne Carson, Rivera Garza y la también canadiense Margaret Atwood.

En Kalshi, Can Xue repite en la cima de popularidad, mientras que los demás autores se mantienen en las posiciones de Coinbase.

No obstante, esto no asegura el triunfo para la autora china ni para alguien más de la lista, pero, entre las reglas no escritas de este galardón, está la de entregar el premio un año a un hombre y al siguiente a una mujer, como se ha hecho en los últimos años, por lo que correspondería a una escritora.