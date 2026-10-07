Cultura

Suena Premio Nobel 2026 para Latinoamérica: ¿Cuándo lo Anuncian y Quiénes Son los Favoritos?

El húngaro László Krasznahorkai y la surcoreana Han Kang son los últimos dos ganadores del galardón; la última vez que se entregó a un escritor hispanohablante fue hace 16 años

Premio Nobel de Literatura 2026El premio Nobel de Literatura se enrega desde el año 1901. Foto: Reuters
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