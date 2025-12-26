David Picasso vs Naoya Inoue: ¿Cuándo y a Qué Hora es la Pelea del Boxeador Mexicano?

El boxeador mexicano David Picasso cerrará el año lejos de casa, pero con la esperanza de ponerse la corona de campeón. El llamado “Rey David” enfrentará a Naoya Inoue en la función denominada 'The Ring V Night of the Samurai'.

La cartelera de 'The Ring V Night of the Samurai' tendrá la pelea David Picasso vs Naoya Inoue como atractivo principal en la Arena Mohammed Abdo, ubicada en Riad, Arabia Saudita.

Se trata de la pelea soñada por David Picasso, ya que el pugilista mexicano quiere vencer al boxeador japonés, que es favorito para retener sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Ambos pugilistas pasaron la aduana en la ceremonia de pesaje sin problemas. Picasso registró 121.1 libras y el japonés dio un peso de 121.5 libras. Así que más parejo no podría estar.

¿A Qué Hora Pelea David Picasso vs Inoue? Fecha y Horario del Combate del Boxeador Mexicano

La pelea David Picasso vs Naoya Inoue está pactada para llevarse a cabo este sábado 27 de diciembre en la Arena Mohammed Abdo, ubicada en Riad, Arabia Saudita, en punto de las 07:00 horas (tiempo del centro de México).

Sin embargo, no habrá transmisión por televisión abierta. Así que el combate sólo podrá ser visto a través de plataformas de streaming.

Alan “Rey David” Picasso llega a este compromiso con foja de 32 victorias, 27 de ellas por nocaut, un empate y ninguna derrota. Sin embargo, el japonés Naoya Inoue será su prueba de fuego. No por nada las apuestas le favorecen al nipón.

