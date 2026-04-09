Bolonia vs Aston Villa: ¿Quién Ganó el Partido de Cuartos de Final en la Europa League 2026?

Este jueves 9 de abril se llevaron a cabo los cuartos de final de la Europa League 2026. Entre los partidos de ida destacaron el Bolonia vs Aston Villa y el Porto vs Nottingham Forest. A continuación los detalles.

En el Estadio Renato Dall’Ara, casa del equipo italiano, el Bolonia recibió al siempre peligroso Aston Villa. Se anticipaba un duelo cerrado, complicado, dadas las características de ambas escuadras.

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Así fue durante la mayor parte del primer lapso: dos equipos midiéndose, como peleadores cautelosos, sin bajar la guardia. Futbol poco vistoso, con muchos roces, y pocas llegadas a las áreas.

Parecía que los Rossoblu y los Villanos no se harían daño en la primera parte, hasta que los visitantes pegaron primero.

El 1-0 lo consiguió el zaguero Ezri Consa, quien se sumó a ataque para darle la ventaja al Aston Villa a los 44 minutos del encuentro.

Luego de ello se fueron a las regaderas, mientras la afición local exigía al Bologna que hiciera pesar la localía en la parte complementaria.

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¿Cómo Quedó Bolonia vs Aston Villa? Resultados de Partidos de Cuartos de Final de Europa League 2026

Tenía poco que había empezado la segunda parte, al 51’, cuando el equipo inglés amplió la ventaja con el 2-0, cortesía del delantero Ollie Watkins.

Los locales necesitaban reaccionar ya, pero su ataque no producía mucho. Ni Federico Bernardeschi ni Jon Rowe o Nico Castro estuvieron finos en el ataque.

Aún así, Rowe le dio esperanzas a los locales con el 2-1 a los 90 minutos de juego. Aunque el gusto les duró muy poco.

Ollie Watkins clavó otro tanto a favor de Los Villanos a los 90+4, para poner el 3-1 definitivo en el marcador.

¿Cómo Quedó Porto vs Nottingham Forest? Resultados de Partidos de Cuartos de Final de Europa League 2026

En el Estadio Do Dragao, en Portugal, el FC Porto fue anfitrión del Nottingham Forest, en uno de los duelos que despertó mucha expectativa en la Europa League 2026.

Sin embargo, el espectáculo se quedó corto. William Gomes hizo el 1-0 para los Dragones lusos a los 11 minutos. El gol prendió el entusiasmo en las gradas.

Sólo que el Nottingham Forest apagó la euforia a los 13 minutos gracias a un gol en propia puerta de Martim Fernandes para el 1-1 en la pizarra.

Y eso fue todo, pese a los goles tempraneros, el partido Porto vs Nottingham Forest se fue apagando a lo largo de 90 minutos. Así que el pasaporte a semifinales sigue en el aire.

Estos son los resultados de los partidos de ida de cuartos de final en la Europa League 2026:

Bolonia 1-3 Aston Villa

Porto 1-1 Nottingham Forest

Friburgo 3-0 Celta de Vigo

Braga 1-1 Real Betis

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Con información de N+