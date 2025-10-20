Cristiano Ronaldo Jr. Sigue Los Pasos de su Padre; Jugará Torneo Internacional con Portugal

Cristiano Ronaldo acaba de alcanzar la enorme cifra de 949 goles en su trayectoria como futbolista profesional. El delantero de 40 años de edad, sigue en carrera por alcanzar la mítica cantidad de mil anotaciones, un reflejo de su calidad y su longevidad. Su insaciable hambre de goles hace pensar cuánto tiempo le queda realmente al astro lusitano y muchos se han preguntado si llegará a compartir cancha con su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr.

El primogénito de la leyenda ha comenzado a seguir los pasos de su padre, pues parece estar forjando el comienzo de su carrera como futbolista. Actualmente milita en las fuerzas básicas del Al-Nassr, club para que el juega Cristiano Ronaldo. Pese a su corta edad, Cris Jr. se ha ganado un lugar como una de las jóvenes promesas de Portugal y está a punto de disputar un torneo internacional con la selección de ese país.

Noticia relacionada: Cristiano Ronaldo: “No Pienso Retirarme Pronto y Seguiré Jugando Algunos Años Más”

Portugal Sub-16 convocó a Cristiano Ronaldo Jr.

Este lunes 20 de octubre, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) publicó la lista de jugadores convocados para disputar el Torneo Copa de las Federaciones. Dicho listado está encabezado por Cristiano Ronaldo Jr., quien ha recibido su primer llamado al combinado portugués de la categoría Sub-16.

El certamen que jugará el hijo del 'Bicho', se celebrará entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, en Antalya, Turquía, donde Portugal se enfrentará a los anfitriones, a Gales e Inglaterra.

Video: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Anuncian su Compromiso con Anillo Gigante

Cristiano Ronaldo Jr. brilló con la Sub-15 de Portugal

En mayo de este año, Cristiano Ronaldo Jr. fue llamado por la selección portuguesa Sub-15 para disputar el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, mismo que fue conquistado por el combinado lusitano. En el partido de la final, en el que se midieron al conjunto croata, el hijo de 'CR7' brilló con un doblete que fue decisivo para quedarse con el trofeo.

En ese certamen, Cris Jr. jugó como extremo por izquierda, la misma posición que jugaba su padre durante sus primeros años como profesional. Además utilizó el dorsal número 7 e incluso celebró una de sus anotaciones como suele hacerlo su papá.

Noticias recomendadas:

DB