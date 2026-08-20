Vuelta a Alemania 2026: Así Quedó Isaac del Toro Hoy en la Etapa 1

Este jueves, 20 de agosto de 2026, el ciclista mexicano Isaac del Toro participó en la Etapa 1 del Lidl Deutschland Tour 2026, conocido como Tour de Alemania o Vuelta a Alemania 2026.

Cabe recordar que Isaac del Toro ayer quedó en primer lugar en el Prólogo de 2.6 kilómetros, al cruzar la meta en un tiempo de 3 minutos y 08 segundos, lo que le valió maillot azul de líder.

Este jueves, Del Toro, originario de Ensenada, Baja California, quedó en segundo lugar, en un recorrido de 215.3 kilómetros entre Bad Orb y Schwäbisch Hall, a solo 16 segundos del primer lugar, que fue para el francés Louis Barré.

First road stage in our legs at the @DeineTour, and we take 🥈 place through Isaac.



Another day on the podium for @ISAACDELTOROx1 🫡#WeAreUAE | #DeineTour pic.twitter.com/0TVhWPz0cn — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 20, 2026

Así serán las siguientes etapas de la Vuelta a Alemania 2026

Etapa 2 — Viernes 21 de agosto

La segunda etapa recorrerá 196 km, entre Schwäbisch Hall y Offenbach an der Queich. El pelotón avanzará de este a oeste y pasará por Wüstenrot, Kirchheim am Neckar, Eppingen, St. Leon-Rot y Germersheim.

Etapa 3 — Sábado 22 de agosto

La tercera jornada será la etapa reina e irá de Herxheim a Bad Dürkheim sobre 169 km y 3,069 metros de desnivel positivo. El recorrido se adentrará en el Bosque del Palatinado y tendrá ascensos en Lolosruhe, Kalmit y Johanniskreuz, además de una doble subida al Kalmit.

Etapa 4 — Domingo 23 de agosto

La última etapa tendrá 156 km, con salida y llegada en Heilbronn. Será la etapa más corta, pero las subidas cortas y pronunciadas podrían generar ataques hasta el final y mantener abierta la lucha por la clasificación general.

Con información de N+

Rar