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Vuelta a Alemania 2026: Así Quedó Isaac del Toro Hoy en la Etapa 1

Isaac del Toro destacó durante la Etapa 1, en un recorrido de 215.3 kilómetros entre Bad Orb y Schwäbisch Hall

Isaac del Toro durante la Etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026Isaac del Toro durante la Etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026. Foto: X @TeamEmiratesUAE

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El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue destacando en el Tour de Alemania 2026, asegurando el segundo puesto en la Etapa 1 tras su victoria en el prólogo. ¡Sigue su camino!

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