Mohamed Salah Anuncia su Salida del Liverpool Luego de 9 Años; ¿Cuántos Títulos Ganó?

Este martes 24 de marzo Mohamed Salah anunció que, al final de la temporada, abandonará al Liverpool FC luego de nueve años. El atacante egipcio de 33 años de edad se dirigió a los aficionados del club para ponerle fin a su exitoso paso por Anfield. "Hola a todos, lamentablemente ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada", dijo el jugador.

Por su parte, el club emitió un comunicado en el que aclaró que "Salah expresó su deseo de hacer este anuncio a los seguidores lo antes posible para brindar transparencia sobre su futuro, debido al respeto y la gratitud que les profesa".

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El mensaje de despedida de Mohamed Salah

Estas fueron las palabras de Mohamed Salah, a través de las cuales se despidió de los aficionados y sus compañeros: "El Liverpool no es solo un club de fútbol, ​​es una pasión, es una historia, es un espíritu. No puedo explicárselo con palabras a nadie que no forme parte de este club".

"Quiero dar las gracias a todos los que formaron parte de este club durante mi estancia aquí, especialmente a mis compañeros de equipo", dice en su video publicado en redes sociales. "Y a los aficionados, no tengo palabras suficientes (...) Irse nunca es fácil. Me dieron los mejores momentos de mi vida. Siempre seré uno de ustedes. Este club siempre será mi hogar, tanto para mí como para mi familia. Gracias a todos ustedes, nunca caminaré solo".

Salah: Una leyenda del Liverpool

Mohamed Salah se ha consagrado, a lo largo de su estancia en Anfield, como una verdadera leyenda del equipo. El egipcio llegó al Liverpool en el verano de 2017 y desde entonces logró ganar dos títulos de la Premier League, una UEFA Champions League, un Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield.

El delantero ha marcado, hasta la fecha, 255 goles en 435 partidos, ocupando el tercer puesto en la lista de máximos goleadores históricos de los Reds. Además, ganó la Bota de Oro de la Premier League en cuatro ocasiones.

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DB