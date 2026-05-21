Muere Kyle Busch, Dos Veces Campeón de la NASCAR, a los 41 años de Edad

El piloto estadounidense Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR Series, murió a los 41 años este jueves 21 de mayo. La noticia fue dada a conocer este jueves 21 de mayo por su familia, a través de un comunicado.

La familia Busch, en conjunto con Richard Childress Racing y la NASCAR emitieron un comunicado conjunto para informar que Busch falleció luego de ser hospitalizado a causa de una grave enfermedad.

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“Toda nuestra familia de NASCAR está desconsolada por la pérdida de Kyle Busch. Un futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento excepcional, de esos que aparecen una vez en la vida. Era aguerrido, apasionado, inmensamente habilidoso y sentía un profundo amor por el deporte y los aficionados”, detalla el comunicado.

En el documento también se resaltó que “a lo largo de una carrera que abarcó más de dos décadas, Kyle estableció récords de victorias en series nacionales, ganó campeonatos en la máxima categoría de NASCAR e impulsó a la siguiente generación de pilotos como propietario en la Truck Series”.

Y también que gracias a su agudo ingenio y espíritu competitivo “generó una profunda conexión emocional con los aficionados a las carreras de todas las edades”.

¿De qué murió el piloto Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR?

Previamente, su familia había informado que el piloto fue hospitalizado debido a una “grave enfermedad”, por lo que “está en tratamiento y no competirá en ninguna de sus actividades programadas este fin de semana en Charlotte Motor Speedway. Pedimos comprensión y privacidad mientras nuestra familia navega por esta situación".

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál fue la causa de la muerte de Kyle Busch ni tampoco los detalles sobre la "grave enfermedad" que lo aquejaba.

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Con información de N+

RGC