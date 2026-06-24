Panamá Cae ante Croacia y Se Despide del Mundial 2026

Panamá y Croacia se fueron al descanso con empate 0-0 en su encuentro correspondiente al Grupo L del Mundial 2026, disputado este martes en Toronto, en un partido marcado por la intensidad, la presión y la necesidad de sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

La selección panameña ofreció una actuación sólida durante la primera mitad y generó las oportunidades más claras de gol. El conjunto centroamericano apostó por una presión alta y un juego agresivo por las bandas, con una destacada participación de Amir Murillo en ataque.

Un primer tiempo exigente

La ocasión más peligrosa llegó cuando José Luis Rodríguez conectó un remate de cabeza que obligó al arquero croata Dominik Livaković a realizar una intervención decisiva para desviar el balón hacia el travesaño.

Croacia, liderada por Luka Modrić en su partido número 200 con la selección nacional, intentó imponer su experiencia y control de balón a través del mediocampo. Sin embargo, el equipo europeo encontró dificultades para romper el orden defensivo panameño y recurrió con frecuencia a centros y acciones de balón aéreo que no lograron generar peligro constante.

El encuentro también estuvo marcado por el juego físico y algunas interrupciones, incluida una molestia sufrida por el defensor panameño José Córdoba, aunque el marcador permaneció inalterado al término de los primeros 45 minutos.

Con ambos equipos llegando al partido sin puntos tras sus derrotas en la jornada inaugural, el resultado parcial mantiene abierta la lucha por la clasificación en el Grupo L, donde una derrota podría comprometer seriamente las opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Budimir rompe el empate y adelanta a Croacia

Croacia encontró la ventaja apenas iniciada la segunda mitad y rompió el equilibrio que había marcado los primeros 45 minutos frente a Panamá. El conjunto europeo salió del descanso con mayor determinación ofensiva y logró traducir su dominio en el marcador en los primeros compases del complemento.

Tras una jugada elaborada por el sector derecho, los croatas lograron generar espacios en el área panameña. El balón llegó a Ante Budimir, quien aprovechó la oportunidad para definir con precisión y vencer al guardameta canalero, firmando el 1-0 y desatando la celebración de los europeos.

El tanto representó un golpe para Panamá, que había competido de igual a igual durante gran parte de la primera mitad e incluso había generado algunas de las ocasiones más claras del encuentro. Sin embargo, la efectividad croata marcó la diferencia en el arranque del segundo tiempo.

Con la ventaja en el marcador, Croacia ganó confianza y comenzó a manejar con mayor tranquilidad la posesión del balón, mientras Panamá se vio obligada a adelantar líneas y asumir mayores riesgos en busca de la igualdad. El gol de Budimir modificó el desarrollo del partido y dio a los balcánicos el impulso necesario para controlar los primeros minutos del complemento.

Aunque Panamá se lanzó con todo al ataque en los minutos finales, no consiguió hacer daño en la meta de Croacia. Con su segunda derrota en el Grupo L, el combinado panameño está eliminado y su tercer partido ante Inglaterra será de mero trámite.

AMP