Panamá Cae ante Croacia y Se Despide del Mundial 2026

La selección panameña ofreció una actuación sólida durante la primera mitad ante Croacia, pero en la segunda parte se definió su suerte

José Luis Rodríguez de Panamá en acción con Mateo Kovacic y Luka Modric de Croacia. Foto: ReutersJosé Luis Rodríguez de Panamá en acción con Mateo Kovacic y Luka Modric de Croacia. Foto: Reuters

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El sueño mundialista de Panamá termina tras caer 1-0 ante Croacia. Un gol temprano en la segunda mitad fue suficiente para eliminar a los panameños del Grupo L. ¿Cómo fue el partido?

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