¿Cómo Funcionará la Tarjeta Verde en el Mundial Sub-20?

En el fútbol actual, las decisiones arbitrales generan debate constantemente. Cada jugada polémica puede cambiar el rumbo de un partido, por lo que la FIFA busca herramientas que hagan el juego más justo y transparente.

Una de las novedades en el Mundial Sub-20 es el Soporte de Video en Fútbol (FVS), un sistema de video que funciona de manera similar al Asistente de Videoarbitraje (VAR), pero con menos personal y revisiones más ágiles. Este sistema permite a los entrenadores intervenir en jugadas clave durante el partido, vinculado a la tarjeta verde, y participar en decisiones decisivas.

¿En cuántas ocasiones podrán usar la tarjeta verde?

Cada equipo contará con un máximo de dos solicitudes por partido para pedir revisiones de jugadas controvertidas. Estas podrán utilizarse en situaciones como goles dudosos, penales, expulsiones o confusiones de identidad, de manera similar a cómo funciona el VAR.

Para activar el FVS, los entrenadores deberán mostrar una tarjeta verde al árbitro, de forma sencilla y rápida. Es un mecanismo muy parecido al “Challenge” que se usa en deportes como beisbol y futbol americano, donde los entrenadores pueden intervenir directamente en decisiones clave del juego.

¿En qué torneos ya se ha usado la tarjeta verde?

La tarjeta verde, ligada al sistema FVS (Football Video Support), se utilizó por primera vez en la Copa Juvenil Blue Stars/FIFA Youth Cup. Posteriormente, se implementó en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024 y se ha probado en otros torneos juveniles de FIFA como parte de la expansión del FVS.

