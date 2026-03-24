Resultados de Hoy en los Cuartos de Final de la Women's Champions League 2026

La UEFA Women's Champions League ya entró en su fase definitiva con la instancia de los cuartos de final. Solamente quedan ocho equipos con vida en la competencia: Arsenal, Chelsea, Olympique Lyon, Wolfsburg, Real Madrid, Barcelona, Manchester United y Bayern Múnich. Estos fueron los resultados de hoy martes 24 de marzo.

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Este día se jugaron los primeros dos partidos de los cuartos de final del certamen. El primer partido fue el Wolfsburg vs Olympique Lyon, el cual se disputó en territorio alemán, en donde los locales se llevaron el triunfo por marcador de 1-0. El gol de ese partido lo anotó Lineth Bereensteyn al minuto 14 del primer tiempo.

En el segundo compromiso de la jornada se enfrentaron Arsenal vs Chelsea en duelo londinense. Las 'Gunners' se llevaron la ventaja en la ida de esta eliminatoria gracias a las anotaciones de Stina Blackstenius, Chloe Kelly y Alessia Russo, con las cuales obtuvieron la victoria por marcador de 3-1.

Resultados de los cuartos de final de ida en la Women's Champions League

Estos fueron los resultados de los partidos de ida de los cuartos de final de la Women's Champions League:

Wolfsburg 1-0 Olympique Lyon

Arsenal 3-1 Chelsea

Real Madrid vs Barcelona (25 de marzo, 11:45 am)

Manchester United vs Bayern Múnich (25 de marzo, 2:00 pm)

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DB