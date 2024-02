Ahorra casi 140 mil pesos al año con este método

Conoce el desafío del sobre 2021 | Foto: Pixabay

¿Cómo es el método de ahorro?

Lospueden ser algo complicados por las grandes cantidades deque se requieren y que muchas veces no se tienen a la mano; sin embargo, éste en particular te ayuda a tener un guardadito entre tus finanzas personales.Existen muchas formas deevitando la tentación de gastarla a la primera de cambio. Desde tandas hasta cuentas de ahorro en bancos son algunas de las más utilizadas por la población mexicana en general.¿Te imaginas un método deque te ayude a juntar casien tan solo un año? Entonces toma nota y empieza a juntar tu dinero de la manera más fácil y sencilla.En redes sociales, el 'Desafío del sobre 2021' se volvió viral por su eficacia y, hasta cierto punto, sencillez para juntar dinero. Primero que nada, debes tener 100 sobres y etiquetar cada uno de ellos del 1 hasta el 100.Durante las próximas 25 semanas, debes de tomar cuatro de los sobres al azar semanalmente y colocar la cantidad de efectivo que corresponda al número del sobre multiplicado por 30; es decir, si te sale el sobre número 12 tendrás que colocar 360 pesos. Si te sale el sobre cuatro, tendrás que poner 120 pesos.https://youtu.be/hHbnSs9tZykA pesar de que no todas las personas tienen los recursos necesario para poder la cantidad establecida, otra opción es sacar dos sobres a la semana. Esto también te ayudará a ahorrar tu dinero de forma segura.