Foro Económico Mundial: ¿Cuáles Son los Principales Riesgos en México en este 2026?

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) compartió cuáles son los principales riesgos en México en este 2026, en N+ te detallamos las actividades que limitan el crecimiento de la economía.

En ese sentido, colocó a la delincuencia y la actividad económica ilícita como el principal riesgo para México en 2026, de acuerdo con su más reciente informe The Global Risks Report 2026. El diagnóstico señaló que este fenómeno además de impactar en la seguridad pública frena la inversión, debilita la confianza empresarial y limita el crecimiento económico.

Los cinco principales riesgos para México en 2026

El organismo internacional identificó los siguientes factores como los más relevantes para el país durante este año:

Delincuencia y actividad económica ilícita.

Riesgo de recesión económica.

Polarización social, que complica la gobernabilidad y la toma de decisiones.

Servicios públicos y protección social insuficientes, incluyendo educación, pensiones e infraestructura.

Presiones externas y riesgos inflacionarios.

Deterioro de la salud y el bienestar de la población.

Cabe señalar que en el documento, de igual forma advierte que el entorno internacional podría agravar las presiones inflacionarias en Norteamérica. En particular, precisó que el incremento de los aranceles propuesto por el gobierno de Donald Trump tendrá efectos en las economías de México y Canadá, debido a que afectará los costos de producción, las cadenas de suministro y los precios al consumidor.

En el apartado financiero, el Foro destaca que los gobiernos pueden fortalecer su resiliencia ante futuras crisis globales al hacer más atractivo su sistema bancario. Entre las recomendaciones se encuentran reducir la población sin acceso a servicios financieros y facilitar pagos más rápidos y eficientes.

En este contexto, el WEF reconoció la modernización de la infraestructura de pagos en México, en particular a través del Sistema Electrónico de Pagos Interbancarios (SPEI), al considerarlo un avance clave para la inclusión financiera y la eficiencia del sistema económico.

