¿A Partir de Cuándo Será Obligatorio Pago Digital en Gasolineras y Casetas de Cobro de México?

La presidenta Claudia Sheinbaun Pardo anunció este jueves 19 de marzo que los pagos digitales en gasolineras y casetas de cobro de autopistas serán obligatorios en México.

Esta medida forma parte de un ambicioso plan del gobierno federal en conjunto con la banca para incentivar la digitalización en el país e impulsar el crecimiento de la economía.

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Dicho anuncio tuvo lugar durante el discurso de la mandataria con motivo de la inauguración de la 89 Convención Bancaria que se realiza en Cancún, Quintana Roo.

¿A partir de cuándo será obligatorio?

Según la mandataria, la obligatoriedad de los pagos digitales en casetas de cobro y estaciones de servicio será antes de que termine 2026.

"Nuesto objetivo es que este año, a través de los esquemas que trabajemos con la banca, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas de manera digital", dijo la presidenta en el evento de banqueros.

Buscan homologar procesos de transferencias

Como parte de estos esfuerzos, el Banco de México (Banxico) inició una consulta pública para homologar la experiencia de los usuarios de la banca que usan transferencias electrónicas.

De acuerdo con la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez Ceja, el propósito es ofrecer al público el envío de transferencias de manera intuitiva, fácil y rápida en sus dispositivos móviles.

"Esto será con guías técnicas, procesos y pasos que deberán contar todas las instituciones participantes del SPEI en sus aplicaciones, con el fin de simplificar los procesos operativos en el sistema de pagos. Estas reformas deberían acompañarse por parte de la banca por un compromiso y una hoja de ruta", aseguró.

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