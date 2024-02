SAT: Consejos para no tener problemas por depósitos en efectivo

Foto: Getty Images

No tengas problemas por depósitos en efectivo

Si los depósitos en efectivo exceden de un mismo titular exceden de los 15 mil pesos mensuales, el banco intermediario por ley tiene que avisar al Sistema de Administración Tributaria.

Dicha institución deberá proporcionar información de las cuentas a nombre de los contribuyentes que excedieron ese monto.

No importa si el depósito es con moneda nacional o extranjera.

Tampoco importa si la persona es física o moral.

No se considera como depósito las transferencias electrónicas traspasos de cuneta, título de créditos y otros arreglos pactados entre instituciones financieras.

¿Qué pasa si no aclaras el origen de tu dinero?

Pago del ISR correspondiente.

Recargos

Multas

Actualizaciones

No prestes tu tarjeta de débito a terceros, ya que el SAT podría notar discrepancias fiscales.

En lugar de depósitos pudes optar por transferencias bancarias.

Asegúrate de declarar en tiempo y en forma.

Evita tener problemas con el SAT por depósitos en efectivo y aclara el origen de tu dinero, te damos unos consejos para que no tengas que pasar un mal rato con la institución.