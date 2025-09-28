Ángela Aguilar Presume Video en Nueva York Luego de Sufrir Abucheos en Concierto de Nodal

Ángela Aguilar sigue bajo los reflectores. Recientemente, la cantante fue tema de conversación luego de haber sido abucheada en un concierto que su pareja, Christian Nodal, ofreció en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Luego de reaccionar a estos abucheos en sus historias de Instagram, Aguilar ha vuelto a la conversación gracias a que presumió un video en Nueva York.

Ángela comparte video en Instagram

En las imágenes que Aguilar compartió en su cuenta de Instagram se puede ver un anuncio espectacular en calles de la Gran Manzana, donde como parte de la celebración del mes del orgullo hispano (Hispanic Heritage Month) se anuncia una selección de tracks de Ángela Aguilar en SoundCloud.

Historias de Ángelas en donde aparece en video en Nueva York. Foto: @angela_aguilar

El mes del orgullo hispano se celebra en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre para reconocer las contribuciones de la herencia hispana en Estados Unidos.

En la lista compartida por Ángela Aguilar, se encuentran éxitos de Christian Nodal como 'De los besos que te di', y obviamente éxitos de su papá Pepe Aguilar como 'Por mujeres como tú', también incluyó la versión del clásico mexicano 'La Llorona', interpretado por ella misma.

