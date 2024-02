Dakota Johnson, Orgullosa de Estrenar 'Madame Web' en Ciudad de México

Como parte de su gira internacional para el lanzamiento de la cinta Madame Web, Dakota Johnson hizo parada en la Ciudad de México proveniente de Los Ángeles, California, donde estuvo promocionando la cinta.

Tal es la importancia del mercado mexicano para las películas internacionales que desde que arrancó este 2024 ha sido impactante el desfile de estrellas que ha habido en nuestro país para hacer promoción de sus proyectos, desde la reconocida actriz Jodie Foster hasta el joven de moda Timotheé Chalamet.

Al respecto, la misma Dakota Johnson señaló:

Es muy importante, México es un increíble y apasionado país, y es un gran honor hacer la premier aquí, me da mucha alegría también estar aquí con ustedes

Madame Web es una nueva entrega de películas de súper héroes, pero esta vez una heroína es la protagonista.

En la película se observa a Cassandra Web, interpretada por Dakota, como una paramédica en Manhattan que tiene habilidades clarividentes y forja una relación con tres mujeres jóvenes destinadas también a tener poderes en el futuro.

Johnson detalló que fue muy importante para ella esta nueva cinta, ya que no es común encontrar guiones de mujeres poderosas, por lo que este proyecto le emocionó demasiado y agregó:

Jamás me imaginé ser una heroína y jamás me imaginé estar en una de estas películas, pero me enorgullece ser parte de esta película y usar un vestuario tan cool