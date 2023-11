Nominan a Peso Pluma como Nuevo Mejor Headliner del Año; estos Son sus Rivales

El mexicano Peso Pluma terminará el 2023 como uno de los cantantes más reconocidos de México y el mundo, siendo pilar para la expansión del género regional mexicano a nivel mundial, y prueba de su relevancia es que fue nominado en la categoría de Mejor Nuevo Headliner del Año por la revista especializada Pollstar.

Estos reconocidos premios se entregan desde hace 35 años y, de acuerdo con la propia publicación, tienen el objetivo de "reconocer la excelencia de las presentaciones en vivo, determinadas por quienes dan vida a la industria del entretenimiento".

El intérprete de Tulum realizó la gira Doble P Tour que lo llevó por distintas ciudades de Estados Unidos, México y hasta Europa, además, tuvo una aparición sorpresa junto a Becky G en el festival Coachella, realizado en abril pasado en California.

Además, el jalisciense también encabezó la primera edición del festival Arre, dedicado al regional mexicano, en la Ciudad de México.

Por lo anterior, el mexicano fue contemplado en la categoría de Mejor Nuevo Headliner del Año, donde compite con cantantes como Jelly Roll, Lainey Wilson, Noah Kahan, Tyler Childers y Zach Bryan.

En la categoría principal de los premios Pollstar 2024, Tour del Año, están nominados Beyoncé por su Renaissance Tour, la gira It's All a Blur Tour, de Drake; The Long Goodbye, de The Eagles; Growin' Up and Gettin' Old Tour, de Luke Combs; One Night at a Time Tour, de Morgan Wallen, y la exitosa gira The Eras Tour, de Taylor Swift.

Pollstar reconoce el talento mexicano

Peso Pluma cuenta con dos nominaciones en los premios Pollstar 2024, pues además de su nominación en la categoría de Mejor Nuevo Headliner del Año, también cuenta con otra en la categoría de Tour Latino del Año, con su gira Doble P Tour, donde también hay más mexicanos nominados: Carín León, con su gira Colmillo de Leche; Maná, con el tour México Lindo y Querido, y el esperado regreso de RBD, con la gira Soy Rebelde Tour. En la misma categoría compiten la colombiana Karol G, con Mañana Será Bonito Tour, y la gira The Trilogy Tour, en la que Enrique Iglesias, Pitbull y Ricky Martin unieron fuerzas.

Además, México cuenta con otra nominación en la categoría de Festival Musical Internacional del Año, gracias al Corona Capital. El festival que se celebra en la Ciudad de México compite en la misma categoría junto con otros eventos legendarios como Glastonbury (Reino Unido), Tomorrowland (Bélgica), Primavera Sound (España), Download Festival (Reino Unido), British Summertime Hyde Park (Reino Unido) y Hellfest (Francia).

Los premios Pollstar 2024 se entregarán del 6 al 8 de febrero del próximo año en Los Ángeles, California.

