¿Qué Ver en ViX Estas Vacaciones? Estos Son los Documentales 2025 de N+ que no te Puedes Perder

Los mejores 5 documentales de N+ en ViX

A continuación, te enlistamos los 5 mejores documentales de N+ que puedes ver en ViX, la plataforma líder en contenido de streaming, en México.

1. Todas. Debanhi, una Historia de Redes

La joven Debanhi Escobar desapareció a las afueras de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Su búsqueda revela una red de complicidad oficial en un entorno de inseguridad para las mujeres. Para ver el documental en ViX, da click aquí.

2. El Show, Crónica de un Asesinato

Este documental narra el asesinato de Paco Stanley, uno de los personajes icónicos y más queridos de la televisión mexicana, un caso que conmocionó al país entero. Para verlo en ViX, da click aquí.

3. El Apostol, el Caso de la Iglesia de la Luz del Mundo

Mientras que Naasón Joaquín García, proclamado como apóstol de Jesucristo, enfrenta un juicio en California, Estados Unidos, por los delitos de abuso de menores, pornografía infantil y crimen organizado, un grupo de sobrevivientes levanta la voz para exigir justicia. No te lo pierdas, solo debes dar click aquí.

4. Archivo Negro Sombras del Crimen

Archivo Negro es una serie documental que lleva a los espectadores a descubrir cinco de los casos criminales más impactantes que sacudieron la Ciudad de México. Puedes verlo dando click aquí.

5. ¿Que Onda Con Los 80? Archivos de Mexico

La década de los 80, en México, fue recreada con exuberante detalle en este documental, que explora la evolución de una sociedad que presencia la destrucción y la muerte con el terremoto de 1985 y luego se levanta con esperanza hacia el final de la década. Para verlo en ViX, da click aquí.

