Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Hablemos con Denise Maerker

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Cindy, la regia

Comenzamos con esta película sobre Cindy, la niña más fresa de San Pedro, Monterrey que no acepta casarse con su novio y sale corriendo a la Ciudad de México, donde le enseñan que su talento le tiene más posibilidades de lo que ella creía.

Hablemos con Denise Maerker

Seguimos con un podcast con Denise Maerker de análisis y conversaciones con invitados de primer nivel. Una pausa necesaria para entender el mundo. Cada semana, con los temas que marcan la agenda.

Dinastía Casillas

Por último, esta serie de la vida de la familia Casillas, que da un giro sorprendente cuando el poder, la traición y el legado chocan en esta nueva temporada. Ismael Casillas debe pelear por el control del cártel en un mundo en el que los enemigos acechan en todos lados.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, el reality Juego de Voces, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

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Historias recomendadas:

Con información de ViX

LECQ