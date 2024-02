Roger Waters Llama ‘Repugnante’ a Bono de U2 por Canción sobre Israel y Gaza

Roger Waters calificó como “repugnante” a Bono, vocalista de U2, por modificar la letra del tema “Pride (In the Name of Love)” para reflejar los ataques terroristas de Hamás ocurridos el 7 de octubre del 2023. El bajista de Pink Floyd dijo que hay que “empezar a decirle a la gente que tiene opiniones repugnantes”.

Roger Waters llama “repugnante” a Bono

El pasado 9 de octubre, durante un concierto en Las Vegas, Bono presentó la canción “Pride (In the Name of Love)” con las siguientes palabras:

A la luz de lo que ha sucedido en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridícula, incluso risible, pero nuestras oraciones siempre han sido por la paz y por la no violencia…

Acto seguido modificó la letra, que originalmente aborda el asesinato de Martin Luther King, para incluir los ataques perpetrados por Hamás. El músico irlandés interpretó así la letra:

Temprano en la mañana, octubre 7, el sol se levanta en el cielo del desierto; la estrella de David, ellos pueden tomar tu vida, pero no tu orgullo.

Bono interpretó el tema “Pride” con una letra sobre el ataque de Hamas a Israel. Foto: AFP | Archivo

A varios meses de aquel concierto, Roger Waters calificó como “repugnante” la acción de U2. En una entrevista con Al Jazeera, el autor de “Money” declaró:

Mi madre me dijo que cuando enfrentemos problemas difíciles lo primero que hay que hacer es leer; leer, leer y leer. La parte siguiente es sencilla: hacer lo correcto.

Y agregó:

Cualquiera que conozca a Bono debería ir a cogerlo por los tobillos y sacudirlo, hasta que deje de ser una enorme mierda.

Roger Waters y sus críticas hacia Israel

Roger Waters también dijo que hay que comenzar “a decirle a la gente cuando su opinión es repugnante y degradante”:

Lo que hizo hace un par de semanas en el Sphere de Las Vegas, cantando sobre la estrella de David, fue una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida.

Roger Waters y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la bandera Palestina. Foto: AFP | Archivo

El cantante británico ha mantenido duras críticas hacia Israel y los artistas que han dado conciertos en el país. En 2017 tuvo una dura polémica con los integrantes de Radiohead, después de que el grupo inglés decidiera tocar en Tel Aviv.

Roger Waters y 47 figuras más de la música publicaron una carta abierta donde instaban al grupo a cancelar su concierto. En la carta se lee:

Nos gustaría que lo pensaran otra vez, porque al tocar en Israel están tocando en un estado que, según la ONU, ha impuesto un sistema de apartheid sobre el pueblo palestino.

Al respecto, Thom Yorke, líder del grupo, respondió que era “irrespetuoso” el trato que recibió su banda por parte de Roger Waters:

Es profundamente irrespetuoso asumir que estamos mal informados o que somos tan retrasados que no podemos tomar estas decisiones nosotros mismos. Es ofensivo.

El cantante también comentó en aquella ocasión que Jonny Greenwood, guitarrista de Radiohead, tiene una esposa judía-árabe, así como amigos palestinos y judíos. “Imagina lo ofensivo que es para Jonny”, explicó el autor de “Karma Police”.

