Tom Cruise Recibe Oscar Honorífico de Manos de Alejandro González Iñárritu

Este domingo, Tom Cruise recibió un Oscar honorífico, la primera estatuilla dorada de su carrera, de manos del director mexicano Alejandro González Iñárritu.

Cruise agradeció a quienes lo inspiraron y prometió seguir defendiendo el cine: "Ojalá sin muchos más huesos rotos", bromeó el actor.

El galardón le fue entregado durante la gala de los Governors Awards (Premios de los Gobernadores) de la Academia de Hollywood, tras una ovación de varios minutos de un público entre el que se encontraban figuras como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Hugh Jackman o Natalie Portman.

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu durante la entrega del galardón. Foto: Reuters

El actor compartió la mesa con Steven Spielberg, quien lo dirigió en 'War of the Worlds' e Iñárritu, con quien actualmente rueda una nueva película y quien definió a Cruise como "la estrella más grande del mundo".

Al subir al escenario tras recordar que su amor por el cine empezó antes de que pudiera tener memoria, el protagonista de Misión imposible indicó:

Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy

El actor pidió a todos los presentes que trabajaron con él en algún proyecto que se levantaran, para rendir homenaje tanto a ellos como a todas las personas, "conocidas o desconocidas", que lo han inspirado y acompañado en su carrera.

"Los llevo conmigo en cada fotograma de cada película que he hecho y que haré", dijo.

Oscar

Cruise en sus casi 45 años de carrera, ha sido nominado en cuatro ocasiones al Oscar, sin embargo, a pesar de ser uno de los intérpretes más reconocidos de la industria, nunca ha ganado una estatuilla competitiva.

La gala de los Premios de los Gobernadores se celebra antes del inicio de la temporada de premios, reuniendo a algunos de los artistas que estrenaron películas este año y que buscan llegar a la carrera por el Oscar, que su edición 98 se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026.

