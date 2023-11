Vuelve la Beatlemanía y es Alucinante: 'Now And Then' Bate Récords de Ventas

The Beatles volvieron a la cima de las listas musicales del Reino Unido el viernes con el tema Now And Then, que batió varios récords y convirtió al grupo en el que tiene el intervalo más largo entre su primer y su último sencillo en el número uno.

Anunciada como la última canción de The Beatles, Now And Then cuenta con la voz de John Lennon y uso inteligencia artificial para su producción.

Además, hay partes grabadas por los miembros supervivientes Paul McCartney y Ringo Starr, así como por el fallecido George Harrison.

Es el decimoctavo número 1 del grupo en el Reino Unido y devuelve a The Beatles a la cima de la Official Singles Chart 60 años después del primer número 1 del grupo, From Me to You.

La hazaña también amplía el récord de los Beatles como el grupo británico con más números 1 en la historia de las listas oficiales.

"Es alucinante. Me ha dejado alucinado", dijo McCartney en un comunicado.

También es un momento muy emotivo para mí. Me encanta.

La canción es el single que más rápido se ha vendido en Gran Bretaña en lo que va de año, con 48,600 ventas físicas y de descargas en sus primeros siete días, según la Official Charts Company.

También es el single de vinilo que más rápido se ha vendido en Reino Unido en lo que va de siglo, con más de 19,400 copias vendidas en vinilo, y la canción de los Beatles más escuchada en streaming en una semana, con 5.03 millones de streams, añadió.

El grupo es también el que más tiempo ha dejado pasar entre singles número 1 -54 años- y la banda de más edad que ha conseguido un número 1 en el Reino Unido, según la Official Charts Company. McCartney tiene 81 años y Starr 83.

"La Beatlemanía ha vuelto esta semana", dijo Martin Talbot, director ejecutivo de la Official Charts Company.

El regreso de John, Paul, George y Ringo con el último sencillo de los Beatles (...) ha cimentado su leyenda al batir una serie de récords, y al hacerlo ha subrayado el extraordinario alcance de su atractivo, a través de todas las generaciones.

