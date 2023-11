Este jueves se realizó la detención de Rafael “N”, integrante de la agrupación Aarón y su Grupo Ilusión, por presunto abuso sexual en contra de una menor de 11 años de edad.

De acuerdo con su expareja y fundadora del grupo “Aroma”, Tere Delgado, las autoridades de la Fiscalía del Estado de México, giraron una orden de aprehensión, luego de realizar las pruebas correspondientes al delito de abuso sexual.

Noticia relacionada: Suspenden a Maestro que Grababa a Escondidas a Alumnos en Durango

La también bailarina explicó que tras realizar varias terapias psicológicas a la menor, se descubrió que fue víctima de una agresión sexual.

Tere Delgado aseguró que para lograr la detención tuvo que pasar por muchos obstáculos como el pago de dinero a autoridades.

Exigí a la justicia prestar atención a mi caso y no me importará gritar, no me importará levantarme con una cartulina afuera de la fiscalía.