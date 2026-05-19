FGR Detiene a 2 Hombres Durante Cateos en 5 Domicilios de Guadalajara

La FGR detuvo a dos personas durante el cateo de cinco domicilios que se encuentran en diferentes colonias del municipio de Guadalajara, en donde además aseguraron armas, cartuchos, cargadores y posible droga.

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El cateo fue realizado este 19 de mayo en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los hechos ocurrieron después de que los agentes federales consiguieron identificar cinco inmuebles que podrían estar relacionados con actividades ilegales, por lo que con el apoyo de la Marina, catearon domicilios en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador.

¿Qué se aseguro en el cateo de los 5 domicilios?

Se aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, un almacén de alcohol posiblemente adulterado, envoltorios con material sintético y con sustancias ilícitas.

También fueron asegurados vehículos, equipos telefónicos, documentos, insumos químicos y recipientes de almacenamiento, además de maquinaria aparentemente usada para procesos de llenado y envasado.

Redacción / N+ Guadalajara

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