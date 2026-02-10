Disparan a Hombre y a su Hija de 9 Años al Llegar a su Casa en Guadalajara

Un padre y su hija de 9 años fueron heridos a disparos durante un ataque ocurrido en la colonia Talpita, del municipio de Guadalajara, sobre la calle Francisco Sarabia, al cruce con San Pedro.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre, de 37 años, quien es conductor de plataforma, fue baleado en repetidas ocasiones justo en la entrada de su casa mientras iba acompañado de su hija.

El padre de familia alcanzó a referir a las autoridades que circulaba en su automóvil, cuando por el retrovisor empezó a ver que cuadras antes de llegar a su casa, lo iban siguiendo sujetos a bordo de una moto, en complicidad con los tripulantes de una camioneta de reciente modelo.

A raíz de esto, el hombre empezó a entrar en pánico, por lo que aceleró su marcha hasta llegar a su casa, donde al bajar de su automóvil para abrir la puerta de su vivienda, empezaron a disparar sin importar que su hija pequeña recibiera algunas de las balas.

Después del ataque, el hombre y su hija quedaron tirados a unos metros del pórtico principal, por lo que los vecinos y familiares empezaron a llamar a la línea del 911.

Una vez que los policías de Guadalajara arribaron al lugar de los hechos, las víctimas ya habían sido llevadas hasta una Cruz Verde cercana, donde los paramédicos les brindaron primeros auxilios.

La niña y su padre se encuentran en estado crítico de salud

Los médicos confirmaron que la menor presentaba un impacto en la cadera, mientras que su papá recibió dos disparos: uno en el hombro y otro en el pecho. Ambas víctimas fueron reportadas en estado crítico de salud.

Pese a que tenían características de los agresores, el operativo implementado por la Comisaría de Guadalajara, no tuvo éxito. Hasta el momento, la doble agresión continúa sin responsables detenidos.

La única evidencia fue la localización de cuatro casquillos de un arma corta, mismos que fueron incorporados a la carpeta de investigación iniciada por elementos de la Fiscalía de Jalisco.

Edgar Abraham Flores / N+ Guadalajara

