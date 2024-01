Mujer es Acusada del Feminicidio de su Bebé; Familia Asegura Que Es Inocente

Doris Yoselín ‘V’ se encuentra en prisión por el feminicidio de su hija de 9 meses. Sus padres aseguran que es inocente. Dora Esther García, madre de la joven, señala que el verdadero responsable es su yerno, por lo que exige que sea detenido.

No hay justicia, no hay nada, señor, yo bien desesperada, mire, tengo a mi nieta en el Semefo, no la hemos sacado, me la quieren entregar, ¿por qué? No vienen en los documentos lo que se le hizo de la autopsia.