Enfermedad Mortal, en Otra Familia Real: ¿Qué Tipo de Cáncer Tiene el Rey de Camboya?
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El rey de Camboya estará recibiendo tratamiento en China
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Médicos detectaron otra enfermedad mortal en un miembro de la familia, se trata del rey de Camboya, Norodom Sihamoni, de 72 años, en N+ te informamos qué tipo de cáncer le detectaron.
El diagnóstico lo dieron luego de que le hicieron un examen médico profundo realizado en un hospital de Pekín, donde especialistas confirmaron la enfermedad tras diversos estudios clínicos.
El rey Norodom Sihamoni ascendió al trono en octubre de 2004, luego de la abdicación de su padre, Norodom Sihanouk, quien dejó el cargo por motivos de salud.
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¿Qué enfermedad tiene?
El rey Norodomfue diagnosticado con cáncer de próstata, de acuerdo con un comunicado oficial de la Casa Real camboyana.
Luego de la confirmación, los médicos recomendaron que el monarca permanezca hospitalizado en territorio chino para someterse al tratamiento correspondiente.
El periodo estimado de atención médica será de entre uno y dos meses, tiempo durante el cual se buscará estabilizar su estado de salud y atender la enfermedad de manera controlada.
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