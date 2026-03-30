SRE Anuncia que Apoyará una Demanda Contra ICE por Muertes de Mexicanos en EUA

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció este lunes que el Gobierno de México se sumará como amicus curiae a una demanda colectiva contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por las condiciones de detención en el centro de procesamiento de Adelanto, California, donde cuatro ciudadanos mexicanos han perdido la vida por aparentes complicaciones médicas.

El anuncio se hizo durante una conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles, encabezada por Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería. Entre los asistentes estuvo Antonia Tovar, esposa de José Guadalupe Ramos Solano, el connacional fallecido más recientemente en ese centro el pasado 25 de marzo.

Video: Muerte de Mexicanos en Custodia del ICE: Mapa de Estados de EUA con Más Casos.

14 muertes desde 2025 y un patrón que México califica de inaceptable

Calva Ruiz informó que desde 2025 el gobierno mexicano ha documentado 14 fallecimientos de connacionales bajo custodia de autoridades migratorias o durante operativos de control migratorio.

Cuatro ocurrieron en el centro de Adelanto, en el condado de San Bernardino. Sobre el caso de Ramos Solano, señaló que ICE notificó al Consulado de México en San Bernardino sobre su muerte y que la causa aún no ha sido determinada oficialmente.

"El caso del señor José Guadalupe no es un hecho aislado; es un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable", afirmó la funcionaria.

¿Qué es el amicus curiae y por qué México lo usa?

La figura del amicus curiae —literalmente "amigo del tribunal"— permite que un tercero ajeno al litigio presente argumentos o información relevante ante un juez sin convertirse en parte de la demanda. México la utilizará para respaldar la demanda colectiva L.T. Mesrobian contra ICE, presentada el 26 de enero de 2026 ante la Corte del Distrito Central de California por cuatro personas detenidas en Adelanto, con el apoyo de organizaciones y firmas legales.

La demanda identifica un patrón sistémico de negligencia médica: solicitudes de atención ignoradas o demoradas, barreras para acceder a los mecanismos de salud y respuesta clínica tardía o insuficiente.

Aunque la operación logística del centro está a cargo de la empresa privada GEO Group, la demanda sostiene que ICE es jurídicamente responsable de las condiciones de custodia.

Nota relacionada: Sheinbaum Endurecerá Medidas de Reclamo a EUA por Muerte de Mexicanos en Operativos de ICE

¿Quiénes están detenidos?: El perfil que revelan 1,809 entrevistas

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles, compartió datos del seguimiento que su oficina realiza en el centro de detención del centro de la ciudad, conocido como ICE VIP, al que equipos consulares acuden todos los días, incluyendo fines de semana. Entre el 6 de junio de 2025 y el 27 de marzo de 2026, el consulado entrevistó a 1,809 connacionales detenidos.

Los números dibujan a una comunidad arraigada: 92% son hombres en edad productiva, 8% son mujeres. El 50% de los entrevistados lleva más de 10 años viviendo en Estados Unidos. El 15% tiene entre 21 y 25 años de residencia; el 9%, entre 26 y 30; otro 9%, entre 16 y 20. El 36% tiene hijos nacidos en territorio estadounidense, como es el caso de la familia de José Guadalupe Ramos Solano.

"Cada muerte representa una tragedia humana, una vida perdida, una familia devastada y una comunidad afectada", señaló González Gutiérrez.

El cónsul también subrayó que existe "casi un nulo flujo de información" entre las autoridades federales de migración y las familias de los detenidos, una brecha que el consulado intenta cubrir a través de la localización de connacionales, verificación de condiciones de detención, identificación de necesidades médicas, contacto con familiares y coordinación de asistencia legal.

Lo que ha hecho y hará la red consular

La directora general explicó que la red consular ha brindado acompañamiento a las familias, solicitado información a autoridades migratorias y forenses, emitido notas diplomáticas a la embajada de Estados Unidos en México y apoyado la repatriación de restos. Además, se han canalizado casos a abogados y organizaciones civiles para que las familias conozcan sus derechos.

"El gobierno de México agotará todas las vías jurídicas, diplomáticas y multilaterales para exigir justicia, acompañar a las familias y garantizar que estos casos no queden impunes ni se repitan", sostuvo Calva Ruiz.

La acción fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde su conferencia mañanera de este lunes.

Historias recomendadas:

CT