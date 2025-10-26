Trump Viaja a Japón Para Tratar Temas Sobre Comercio y Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este lunes hacia Japón para una visita oficial de tres días, durante la cual tiene previsto reunirse con el emperador Naruhito y la recién nombrada primera ministra nipona, Sanae Takaichi. Se espera que el encuentro esté centrado en cuestiones de comercio y defensa, en un momento clave para las relaciones bilaterales entre ambos países.

El Air Force One despegó del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur poco después de las 10:00 hora local (02:00 GMT), tras la participación de Trump en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y una reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump Anuncia Acuerdo Histórico de Paz Entre Tailandia y Camboya en Kuala Lumpur

Vestido con un traje azul y corbata amarilla, el mandatario estadounidense se despidió desde la alfombra roja desplegada en la pista de aterrizaje, sin hacer declaraciones ante la prensa.

En su red Truth Social publicó: “Me voy de Malasia, un gran y muy vibrante país. He firmado grandes acuerdos de comercio y tierras raras, y ayer, lo que es más importante, firmé un tratado de paz entre Tailandia y Camboya. ¡No GUERRAS! Millones de vidas salvadas. Un honor haberlo hecho. Ahora, ¡a Japón!”

Entre pactos comerciales y anuncios de paz

Durante su estancia en Kuala Lumpur, Trump firmó varios pactos comerciales y anunció un “histórico acuerdo de paz” entre Tailandia y Camboya, tras el breve conflicto que ambos países sostuvieron en julio y que dejó cerca de 50 fallecidos. También mantuvo una reunión con Lula da Silva, en medio de tensiones comerciales derivadas del arancel del 50 % impuesto a los productos brasileños.

Carney y Sheinbaum Se Pronuncian Tras Decisión de Trump de Terminar Negociaciones Comerciales con Canadá

De acuerdo con la Casa Blanca, el Air Force One aterrizará en Tokio la tarde del lunes. La visita representa una importante prueba diplomática para Takaichi, quien ha mostrado gestos de sintonía hacia Washington, en medio de la expectativa por los próximos pasos de la administración Trump en materia de comercio y defensa en Asia.

Tras su paso por Japón, el presidente estadounidense viajará a Corea del Sur, donde se prevé un esperado encuentro con el líder chino Xi Jinping al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Con información de EFE

Historias recomendadas:

FGE Investiga el Homicidio de Siete Personas en Guachochi; Otras Siete Resultaron Lesionadas

Elecciones en Argentina: Partido de Milei Logra Contundente Victoria en Legislativas