¿Qué Está Pasando en Guadalajara? De la Indignación por el Agua a la Detención de Personas

Bajo la consigna "el agua es un derecho, no un privilegio" y con la exigencia de agua limpia en sus hogares, alrededor de 10 mil personas protestaron este domingo en Guadalajara. El Gobierno local informó que 39 personas fueron detenidas durante la manifestación afuera de Casa, Jalisco.

En total hubo dos manifestaciones; la primera pacífica y ordenada, en la que participaron cerca de 10 mil personas, mientras que en la segunda se dio cita un contingente de 400 personas, la mayoría encapuchados a quienes el gobierno local señaló de poner en riesgo a los familias.

Las aprehensiones se habrían dado luego de que la manifestación escaló a enfrentamientos con los policías antimotines afuera de Casa Jalisco: gas lacrimógeno, pedradas, vallas derribadas y grafitis fueron parte de la manifestación que exigía al gobernador Pablo Lemus Navarro y al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) servicio de calidad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Protesta por Agua de Calidad Terminó con Despliegue Antimotines en Casa Jalisco

¿Por qué están protestando por el agua en Guadalajara?

Habitantes de distintas colonias de Guadalajara exigen al Gobierno una alerta sanitaria al denunciar que el agua llega a sus hogares contaminada con coniformes fecales y metales pesados, lo que les ha desencadenado enfermedades y problemas en la piel, documentó la agencia EFE.

Al menos 320 colonias reciben en sus casas agua contaminada y con olor a drenaje, que no tiene indicios de haber sido clorada, según denunció el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), tras examinar una serie de muestras.

Pero no se trataría de un problema reciente, la mala calidad del agua tendría por lo menos tres años en la ciudad, pero se habría agudizado en marzo, alcanzando su pico más grave las últimas tres semanas. Los manifestantes denuncian que esto se debería a las presuntas descargas ilegales en la Presa Las Pintas.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la calidad del agua?

Al respecto, Pablo Lemus Navarro dijo en sus redes sociales que ha comenzado a notarse una mejor calidad del agua, lo que apuntaría a que se habrían tomado buenas decisiones al cerrar el flujo de la presa Las Pintas.

El gobernador aseguró que SIAPA dará a conocer la próxima semana cómo funcionará el esquema de rotación de agua limpia.

39 detenidos deja protesta por agua contaminada en Guadalajara

La jornada de protestas terminó con 39 detenidos, informó el Gobierno de Jalisco. Veintiún hombres y 18 mujeres que fueron trasladados a la Fiscalía del Estado para determinar su situación legal.

El Gobierno de Jalisco también reportó a 28 policias heridos, dos de ellos de gravedad; uno con fractura de cráneo, pómulo y nariz, y uno más perdió un dedo tras ser lesionado con un tubo con filo.

Los policias lanzaron gas lacrimógeno y se enfrentaron contra un bloque de la manifestación que arrojaba piedras, latas y botellas contra la valla antimotines.

Las autoridades también dispersaron a los inconformes con chorros de agua desde una pipa. Videos e imágenes del momento habría captado a policias antimotines llevándose a varias personas, entre ellos encapuchados.

Hasta la noche de este domingo, cinco personas presentaron queja contra elementos de la Policía Estatal por presuntos actos de abuso de autoridad.