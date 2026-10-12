Sociedad

¿Qué Está Pasando en Guadalajara? De la Indignación por el Agua a la Detención de Personas

Los afectados denuncian que han recibido agua contaminada en sus hogares desde hace meses, por lo que exigen al Gobernador solución y una alerta sanitaria.

Protesta Agua Guadalajara Hoy 11 de Octubre 2026.Al menos 9 detenidos es el saldo de las protestas por la calidad del agua en Guadalajara hoy 11 de octubre de 2026. Foto: EFE.

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