Sociedad

Relatora de la ONU Pide Investigar Represión de Protesta por Agua en Guadalajara

Gina Romero dijo que le reportaron detenciones arbitrarias, uso de gases lacrimógenos y otros medios de dispersión contra los manifestantes que se movilizaron por el agua contaminada

Agua Sucia Represión GuadalajaraEl domingo, 10,000 habitantes del área conurbada de Guadalajara protestaron por el agua contaminada. Foto: AFP.

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