Pronóstico del Tiempo JUEVES 18 de Septiembre de 2025: Seguirá Temporal de Lluvias en el País

Para este jueves 18 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes a puntuales intensas en la península de Yucatán, el sureste mexicano y el suroeste del golfo de México.

Una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico podría dar origen a un ciclón tropical frente a las costas de Jalisco, su circulación y desprendimientos nubosos generarán lluvias muy fuertes en el occidente mexicano.

Por su parte, el monzón mexicano, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

Canales de baja presión en el noreste, centro y oriente del México, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

Simultáneamente, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, provocará chubascos y lluvias fuertes en el centro de la República Mexicana.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este, sur y suroeste) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Intervalos de Chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Oaxaca y Campeche.

De 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México y en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

