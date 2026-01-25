¿Dónde Está Nevando Hoy en México y En Qué Estados Va a Caer Nieve Mañana Lunes 26 de Enero?

Desde hace varios días se alertó que iba a nevar en varias partes del país debido a la tercera tormenta invernal y el frente frío 30, por tal motivo, acá te decimos en qué parte de México está nevando hoy y dónde va a caer nieve mañana lunes 26 de enero 2026, de acuerdo con el pronóstico del clima que brinda el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua).

Desde este sábado 24 de enero se reportó la caída de nieve en tres municipios de Chihuahua, por eso en una nota te dijimos dónde va a nevar en México este domingo 25 de enero y qué tanto frío hará en la CDMX este lunes, donde ya se anunció la suspensión de clases en varias entidades del país.

¿En qué parte de México está nevando?

El pronóstico del clima de CONAGUA alertó que en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, el Pico de Orizaba y en el Cofre de Perote va a nevar este domingo 25 de enero. Además, en los estados de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí se espera lluvia engelante (aquella que se congela instantáneamente al tocar superficies que están a una temperatura igual o inferior a los cero grados).

A través de redes sociales varios usuarios reportaron que está nevando en Sonora y en Ciudad Juárez, Chihuahua, al grado de que varias vialidades fueron cerradas por el hielo en el pavimento.

¿Dónde va a caer nieve este lunes 26 de enero en México?

De acuerdo con el SMN de CONAGUA, el clima se verá afectado por la caída de nieve, durante la mañana y tarde de este lunes 26 de enero 2026, en las siguientes zonas de México:

Cimas del Cofre de Perote.

En el Pico de Orizaba.

¿A qué temperatura empieza a nevar?

De acuerdo con investigaciones, la nieve se forma cuando la temperatura atmosférica llega a los cero grados centígrados (0 °C) o menos. Aunque los grados no son el único factor para que empiece a nevar, también es necesario que haya cierto grado de humedad.

Se espera que durante este lunes 26 de enero 2026 el frente frío número 30 se desplace hacer el sur del Golfo de México, mientras que la tormenta invernal siga su camino hacia Estados Unidos y deje de afectar al territorio nacional, con esto disminuirá la probabilidad de nieve.

