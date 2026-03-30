Gobierno y Apps de Movilidad Inician Diálogo sobre Operación en Aeropuertos Rumbo a Mundial 2026

Se aproxima el Mundial de Futbol 2026 e iniciaron un diálogo las plataformas de aplicaciones como Uber y Didi con el gobierno mexicano para su operación en aeropuertos; en N+ te decimos si se esperan más marchas, de no lograrse un acuerdo.

DiDi, InDrive y Uber, miembros de Alianza In México, emitieron un comunicado donde informaron que fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para comenzar un proceso de diálogo orientado a construir una solución para la operación en los aeropuertos del país.

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“La reunión tuvo el inicio formal de una mesa de trabajo en la que las plataformas digitales de movilidad y las autoridades trabajarán conjuntamente en el diseño de soluciones en materia de movilidad terrestre en aeropuertos, que pongan en el centro del diálogo al usuario y su derecho a elegir y a los conductores y su derecho a trabajar libremente”, señalaron.

Urgen una solución de cara al Mundial 2026

En el texto difundido se explicó que las plataformas de transporte aseguraron que la convocatoria lanzada por las autoridades es un paso importante, pero urgen a una solución de cara al Mundial de Futbol 2026.

“Si bien se busca una solución regulatoria de largo plazo, hoy apremia encontrar una solución inmediata en virtud de que nos encontramos a menos de 80 días del inicio de la Copa Mundial de Futbol, y los aeropuertos del país serán la puerta de entrada de millones de visitantes de México y del mundo. En ese sentido, es fundamental avanzar en una solución eficaz en términos de ubicación, accesibilidad, seguridad y experiencia del usuario”, abundaron.

Apps de transporte confían en lograr una solución

El sector de transporte de aplicación detalló que confía en que ese proceso de diálogo terminará en acuerdos que ayuden a todos los implicados.

En cambio, Uber y DiDi han solicitado que el gobierno regule la operación en aeropuertos, pero los taxistas consideran que eso implica operaciones irregulares.

¿Taxis por aplicación amenazan con nueva marcha?

Los trabajadores de plataformas amenazaron con una nueva marcha para el 31 de marzo de 2026, luego de que el lunes protestaron en calles de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de integrantes del Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas, quienes exigen una mesa de diálogo con la finalidad de exponer sus demandas consistentes en:

La mejora de las tarifas.

Reducción de comisiones, ya que aseguran que se les retira más del 25%.

El derecho a prestar sus servicios en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

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Con información de N+

HVI