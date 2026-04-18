Se Pierde la Lengua Maya ¿Por Qué Muy Pocos Jóvenes la Hablan?

Ariadna vive en Techóh, una comisaría maya a 9 kilómetros de Mérida, Yucatán, con una población de 800 habitantes y del que solo 20 hablan y escriben su idioma, el maya.

Ante la pregunta sobre si cree que a los jóvenes les de pena hablar maya en las ciudades, Ariadna Aké, indicó:

“A muchos sí, porque como más está, estamos acostumbrados a hablar en lengua español, el maya ya se está acabando"

En Techóh, los padres no enseñan a sus hijos a hablar y menos escribir el maya y a Paulina no le permitieron aprenderlo.

“No le gusta, que, porque eso mayormente lo hablaban los antiguos y así”, asegura.

Educación

Suemy Poot, maestra de Primaria asegura que de 100 niños solo el 1%, lo habla.

Cada 10 años, en los censos de población y vivienda del INEGI, se reporta a menos maya-hablantes de una población actual en Yucatán de 2.3 millones de habitantes.

Reportó en 2010 que 544 mil personas hablaban maya, solo 36 mil la escriben y en el censo de 2020, informó que disminuyó a 518 mil y solo 30 mil conocen su ortografía.

En 10 años, 26 mil personas ya no hablan su idioma originario, una pérdida de 2,600 personas por año.

Algunas personas aseguran que a veces se sienten discriminados.

En Yucatán hay 106 municipios, en 79 se imparte clases en maya en 550 escuelas de 3,500 de educación básica que hay, el alcance en educación indígena es para 19 mil estudiantes de 450 mil que hay en Yucatán.

El maya que se habla en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, es una de las 68 lenguas que hay en México.

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Con información de Alejandro Sánchez

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