Tiembla en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 19 de Febrero 2026

Este jueves 19 de febrero de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en las últimas horas en la República Mexicana: ¿Dónde ocurrieron y cuál fue su magnitud?

Asimismo, te compartimos los consejos de expertos sobre cómo actuar en caso de temblor y qué debe contener tu mochila de emergencia. ¡Toma nota!

Dato extra: Hasta las 20:00 horas del 18 de febrero, suman 7 mil 082 réplicas del temblor magnitud 6.5 registrado el 2 de enero en San Marcos, Guerrero, la más grande de magnitud 5.0

Temblores hoy 19 de febrero

Según información del Sismológico Nacional, este jueves 19 de febrero ya ocurrieron varios temblores en el país:

01:02 horas: Sismo magnitud 4.3 a 27 km al oeste de Huetamo , Michoacán.

Sismo magnitud 4.3 a 27 km al oeste de , Michoacán. 04:45 horas: Sismo magnitud 4.1 a 149 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

En la calle: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

En un edificio: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Mochila de emergencia

Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:

Linterna

Radio sin internet

Agua envasada

Alimentos no perecederos

Ropa abrigadora

Encendedor o cerillos

Un silbato

Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB

Copia de las llaves de casa

Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico

